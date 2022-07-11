12:58 (мск), источник: Новости Mail.ru
Бочка шотландского виски ушла с молотка за рекордные 16 млн фунтов
При этом сам лот частично останется в стране производителя.
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Бочка виски, изготовленная винокурней Ardbeg (Великобритания) в 1975 году, была продана частному коллекционеру из Азии за рекордные 16 млн фунтов (около 1,2 млрд рублей), пишет Financial Times. Эта сумма в 2 раза превышает стоимость самой винокурни.
Покупатель необычного лота установил новый мировой рекорд: предыдущий был установлен в апреле 2022 года. Тогда выигравший аукцион американский коллекционер отдал за бочку Macallan 1988 года выпуска 1,2 млн долларов (около 73,5 млн рублей).
Купленная бочка значится в Ardbeg под номером 3 — она старейшая на предприятии, потому отправить ее покупателю целиком не получится. Виски в течение 5 лет ежегодно будут разливать в 88 бутылок и переправлять ценителю шотландского алкоголя. Стоимость одной бутылки составит 2,65 млн рублей.
Недавно мы писали о «Неустрашимой» — самой большой в мире бутылке виски, которая ушла с молотка за 1,1 млн фунтов (почти 90 млн рублей).
Олеся Маевская