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17:01 (мск), источник: Новости Mail.ru

Юг России «захватили» хищные арлекины

Они кусаются и проникают в дома людей.

Хищные арлекины — новый вид инвазивных божьих коровок из Азии с характерным рисунком — 19 пятнами на спине. Жуки угрожают местным экосистемам, уничтожая вредителей, сородичей и нападая на людей, пишет портал Regiondv.

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В начале июля тысячи арлекинов появились на скалах, зданиях и растениях в Анапе, а позже они начали нападать на горожан и туристов. Контакт с этим жуком может спровоцировать аллергическую реакцию.

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Сейчас арлекины обитают в основном на Кубани, но начинают захватывать и более высокие широты. Несколько лет назад их заметили в Курской области. В условиях глобального потепления азиатские божьи коровки могут пойти дальше на север. Скоро их, как богомолов и тарантулов, можно будет встретить на южных подступах Москвы.

Кстати, недавно мы писали об опасной ахатине, из-за которой целый округ Флориды поместили под карантин.

Олеся Маевская

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