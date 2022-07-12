В Союзе пассажиров рассказали, как добраться до Крыма этим летомИз-за невозможности авиаперелётов до Крыма этим летом можно добраться до полуострова поездом, на авто либо скомбинировав маршрут по железной дороге с воздушным сообщением
Фоторепортажи
26Прощание с Юрием Шатуновым
18Благородное собрание: каким запомнился ПМЭФ-2022
Спецоперация на Украине
06:54 (мск), источник: Коммерсантъ

NASA опубликовало «самое четкое» изображение вселенной с телескопа «Джеймс Уэбб»

NASA представило президенту США Джо Байдену изображение скопления галактик с телескопа «Джеймс Уэбб». Утверждается, что это «самое глубокое и четкое инфракрасное изображение далекой галактики» на данный момент.

Источник: NASA

«Тысячи галактик… появились в поле зрения “Уэбба” впервые. Этот кусочек огромной вселенной покрывает участок неба размером примерно с песчинку, которую кто-то держит на расстоянии вытянутой руки», — говорится в сообщении NASA.

«Джеймс Уэбб» — орбитальная инфракрасная обсерватория, созданная на замену телескопа «Хаббл». Он примерно в 100 раз мощнее своего предшественника и значительно больше — диаметр его зеркала составляет 6,5 м. Телескоп назван в честь второго руководителя NASA Джеймса Уэбба. Работа над проектом велась с конца 1990-х. Первоначально «Джеймс Уэбб» должен был быть запущен в 2007 году, однако сроки его вывода в космос неоднократно переносились. Запуск произошел в конце 2021 года. Бюджет был увеличен с $500 млн до $10 млрд.

Леонид Уварчев

Во время загрузки произошла ошибка.
 Киев назвал число пропавших без вести военных ВСУ
«К сентябрю не получится». Сроки восстановления Мариуполя изменили
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь