13:44 (мск), источник: Новости Mail.ru
Бегство отдыхающих на пляже в Сан-Диего от морских львов сняли на видео
Пострадавших нет.
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Жительница Южной Калифорнии Шарлиэнн Йейн сняла видео, на котором посетители пляжа в бухте Ла-Хойя, Сан-Диего, в панике убегают от двух морских львов. «Погоня» началась, когда одна из отдыхающих попыталась сфотографировать спящее животное, пишет UPI.
Представители заповедника Sea World San Diego, просмотревшие видео, уверяют, что целью морских львов не было причинение вреда отдыхающим. Первое животное, вероятнее всего, просто убегало от второго.
В конце концов морские львы оставили людей в покое и уплыли. Никто не пострадал.
Недавно мы писали о том, как в Турции отдыхающие прогнали «акулу» шваброй. Рыба тоже не представляла опасности для людей.
Олеся Маевская