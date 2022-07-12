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13:44 (мск), источник: Новости Mail.ru

Бегство отдыхающих на пляже в Сан-Диего от морских львов сняли на видео

Пострадавших нет.

Жительница Южной Калифорнии Шарлиэнн Йейн сняла видео, на котором посетители пляжа в бухте Ла-Хойя, Сан-Диего, в панике убегают от двух морских львов. «Погоня» началась, когда одна из отдыхающих попыталась сфотографировать спящее животное, пишет UPI.

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Представители заповедника Sea World San Diego, просмотревшие видео, уверяют, что целью морских львов не было причинение вреда отдыхающим. Первое животное, вероятнее всего, просто убегало от второго.

В конце концов морские львы оставили людей в покое и уплыли. Никто не пострадал.

Недавно мы писали о том, как в Турции отдыхающие прогнали «акулу» шваброй. Рыба тоже не представляла опасности для людей.

Олеся Маевская

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