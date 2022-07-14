12:50 (мск), источник: Новости Mail.ru
Российские ученые создали из паутины материал для медицинских швов
Он поможет бороться с послеоперационными инфекциями.
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Сотрудники Научного центра SCAMT петербургского университета ИТМО создали новый гибридный материал — медицинские подкожные швы, позволяющие отследить заражения в режиме реального времени. Его нити состоят из двух компонентов: каркаса — натурального паутинного шелка Linothele fallax и наполнителя — углеродных точек, обладающих флуоресцентными способностями.
На сайте вуза сообщается, что благодаря составу гибридный материал не вредит человеку и постепенно нетоксично разрушается. Из-за бактериальных инфекций осложнения после операции возникают у 10−20% пациентов. Очаги заражения обычно скрыты под кожей, но флуоресцентные нити помогут их обнаружить.
«Мы модифицировали натуральный шелк паука флуоресцентными углеродными точками. Обычно, когда мы облучаем наш материал синим светом, он становится красным. Но после взаимодействия с патогенами материал перестает светиться. Таким образом врачи смогут проверять, как проходит заживление ран после операции», — пояснила ведущий автор исследования Елизавета Мальцева.
Олеся Маевская