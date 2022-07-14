17:51 (мск), источник: Новости Mail.ru
На знаменитом полотне Ван Гога обнаружили его неизвестный автопортрет
Работа была скрыта под слоями клея и картона.
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Специалисты Национальных галерей Шотландии обнаружили на обратной стороне холста «Портрет крестьянки в белом чепце» 1885 года Винсента Ван Гога его ранее неизвестный автопортрет, передает The Guardian. Работу обнаружили случайно, после того, как в рамках подготовки к выставке импрессионистов в Эдинбурге пропустили картину через рентген.
Нидерландский художник не раз писал автопортреты на обратных сторонах других картин, чтобы сэкономить деньги на новых холстах. Данный автопортрет был скрыт под слоями клея и картона. Находку причислили к одному из пяти экспериментальных автопортретов Ван Гога, написанных в период с 1883 по 1885 годы.
На обнаруженном портрете можно увидеть сидящего бородатого мужчину в шляпе с полями и небрежно повязанном шейном платке. Отчетливо видно его левое ухо: Ван Гог отрезал его мастихином в порыве гнева тремя годами позже после написания «Портрета крестьянки в белом чепце». Реставраторы намерены восстановить автопортрет, сохранив оригинальное полотно.
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Олеся Маевская