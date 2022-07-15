10:53 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Чили поймали сельдяного короля, которого считают предвестником катастроф
Теперь местные жители ждут катаклизма.
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Рыбаки из чилийского города Арика достали из воды рыбу длиной 4,8 метра, которая называется «сельдяной король» (другие названия — обыкновенная ремень-рыба или ремнетел). Ее называют предвестником катастроф: особь поднимается на поверхность лишь из-за движения тектонических плит, штормов, течений или болезней.
Также считается, что поймавший ее будет проклят, пишет LB. Местные власти уже заявили, что проведут расследование, чтобы выяснить, почему рыба поднялась на поверхность.
Сельдяные короли могут достигать в длину 11 метров. А живут они на глубине около километра.
Ранее мы писали о рыбаке из Ульяновска, который поймал 105-килограммового сома длиной более 2 метров.
Олеся Маевская