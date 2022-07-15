14:34 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Японии гроздь винограда продали на аукционе за рекордную сумму
Пять лет назад гроздь стоила в два раза дешевле.
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Гроздь высококачественного винограда сорта «римский рубин» ушла с молотка за 1,5 миллиона йен (около 620 тысяч рублей), передает Teller Report. Торги прошли в Японии, на Центральном оптовом рынке Канадзавы.
Самая большая и дорогая ветка весом в 800 грамм, на которой было 27 ягод, была куплена владельцем сети гостиниц. Покупатель планирует угощать виноградом постояльцев отелей.
Виноград соответствует строгим стандартам: размер ягоды должен быть не менее 3,1 см в диаметре и содержать не менее 18% сахарозы. Данный сорт был создан в 2008 году и производится исключительно в префектуре Исикава.
Ранее мы писали о коробке премиальной японской черешни, которая ушла с молотка за 600 тысяч йен (примерно 237 тысяч рублей).
Олеся Маевская