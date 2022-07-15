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16:14 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Мурманске обнаружили птенца в фуре с бананами

Вид птенца установить не удалось.

Жительница Мурманска Наталья Раевская поделилась в соцсети «ВКонтакте» фотографиями своей находки. По ее словам, в фуре с бананами был обнаружен птенец неизвестного вида. Также неизвестен и путь, который птица преодолела, чтобы попасть в российскую Арктику.

Наталья выкармливает птенца насекомыми и шутит, что вид он выберет себе сам, когда вырастет. Также она сняла видео, на котором сравнивает размер малыша, ласково названного Чебурашкой, со спичкой.

В комментариях к записям Раевской подписчики отмечают, что птенцу повезло выжить, так как внутри фур с бананами устанавливают рефрижераторы, которые поддерживают температуру на уровне 12 градусов.

Ранее мы писали о древесной лягушке, по случайности преодолевшей 6440 км в закрытом пакете с бананами.

Олеся Маевская

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