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12:22 (мск), источник: ТАСС

В России выявили подвариант «кентавр» омикрон-штамма коронавируса

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Подвариант омикрон-штамма коронавируса BA.2.75, известный как «кентавр», был выявлен в России. Об этом сообщили во вторник журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора по итогам селекторного совещания в ведомстве.

Источник: AP 2022

«В базу VGARus также загружено пять геномных последовательностей, отнесенных к подварианту BA.2.75 (»кентавр«) штамма “омикрон”. Забор материала датирован июлем. Материал отобран в городе Москва. У всех пациентов болезнь протекает в легкой форме. Госпитализированных среди заболевших нет», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что рост числа выявляемых в России случаев заражения коронавирусом связан с распространением новых вариантов омикрон-штамма.

«В связи с распространением новых подвариантов штамма “омикрон” наблюдается рост выявленных случаев COVID-19, однако заболевание, вызванное подвариантами BA.4/BA.5, чаще всего протекает в легкой форме в виде острого респираторного заболевания», — говорится в сообщении.

Кроме того, по информации ведомства, доля подвидов омикрон-штамма BA.4 и BA.5 среди выявляемых в России случаев заражения коронавирусом за последние две недели достигла 51,67%.

«За последние две недели к линии BA.1 геноварианта “омикрон” отнесено 1,85% от общего количества сиквенсов, к линии BA.2 — 45,74%, к линиям BA.4/BA.5 — 51,67% к геноварианту “дельта” — 0,73%», — говорится в сообщении.

Во время загрузки произошла ошибка.
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