В России выявили подвариант «кентавр» омикрон-штамма коронавируса

«В базу VGARus также загружено пять геномных последовательностей, отнесенных к подварианту BA.2.75 (»кентавр«) штамма “омикрон”. Забор материала датирован июлем. Материал отобран в городе Москва. У всех пациентов болезнь протекает в легкой форме. Госпитализированных среди заболевших нет», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что рост числа выявляемых в России случаев заражения коронавирусом связан с распространением новых вариантов омикрон-штамма.
«В связи с распространением новых подвариантов штамма “омикрон” наблюдается рост выявленных случаев COVID-19, однако заболевание, вызванное подвариантами BA.4/BA.5, чаще всего протекает в легкой форме в виде острого респираторного заболевания», — говорится в сообщении.
«За последние две недели к линии BA.1 геноварианта “омикрон” отнесено 1,85% от общего количества сиквенсов, к линии BA.2 — 45,74%, к линиям BA.4/BA.5 — 51,67% к геноварианту “дельта” — 0,73%», — говорится в сообщении.