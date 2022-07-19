В Гане впервые выявили смертоносный вирус Марбург. Насколько это серьезно?

Что собой представляет вирус Марбург?
Вирус Марбург (Marburg Marburgvirus, MARV) относится к филовирусам. Их так называют потому, что частицы под микроскопом напоминают длинные изогнутые нити (латинское слово filum значит «нить»). Самый известный представитель этого семейства — вирус Эбола.
У MARV есть несколько вариантов, отличающихся генетически и, вероятно, тяжестью вызываемой болезни. Для вирусов это обычное дело: что-то подобное происходит с SARS-CoV-2, у которого появились «альфа», «дельта», «омикрон» и другие варианты. Также у MARV есть близкий родственник — вирус Равн (RAVV).
Основным природным резервуаром MARV считается египетская летучая собака — животное из семейства крыланов размером с человеческую кисть, питающееся фруктами и живущее большими колониями в пещерах. У летучих собак инфекция протекает бессимптомно. Тем не менее они способны заражать друг друга и выделять вирус со слюной, мочой и другими жидкостями организма.
Но впервые MARV обнаружили не у летучих собак, а у африканских зеленых мартышек из Уганды. В 1967 году сотрудники лабораторий во Франкфурте, Марбурге и Белграде, работая с тканями мартышек, заболели и заразили ухаживавших за ними медиков. Вскоре удалось выделить новый вирус. Свое название он получил из-за местоположения одной из лабораторий.
Также не исключено, что MARV способен инфицировать домашних свиней: в экспериментах их удалось заразить разными эболавирусами и получить из их выделений вирусные частицы. MARV похож на эболавирусы достаточно, чтобы эти результаты вызывали опасения.
Инфицированные MARV становятся заразными, только когда у них появляются симптомы. Передача вируса происходит с жидкостями организма и при контакте с грязным бельем и медицинскими изделиями — обычно заражаются те, кто ухаживал за больными или хоронил их тела. Также вирус способен месяцами оставаться в тканях выздоровевших, поэтому возможна передача MARV половым путем от мужчины (но не от женщины).
Инкубационный период болезни, вызванной вирусом Марбург (БВВМ), обычно составляет пять-десять дней. После этого у заразившихся резко подскакивает температура, сильно болят голова и мышцы, они чувствуют себя совершенно обессиленными.
Еще через два-пять дней появляются боль в животе, тошнота, рвота, диарея и другие симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта.
На пятый-седьмой день больным становится совсем плохо, начинаются кровотечения, выпадает сыпь. Затем поражается нервная система — заразившиеся теряют ориентацию, ведут себя возбужденно и агрессивно, у них начинаются припадки, и они могут впасть в кому.
В зависимости от варианта вируса и ухода, который получают больные, умирают 24−88% инфицированных. Обычно смерть наступает через восемь-девять суток после конца инкубационного периода от обезвоживания, внутренних кровотечений, отказа органов и шока.
Выжившим требуется много времени, чтобы оправиться. БВВМ часто дает осложнения на суставы, сердце, глаза, печень, яички. Также у переболевших могут ухудшиться умственные способности.
Есть ли лекарства и вакцины?
Одобренных средств для профилактики и лечения БВВМ пока нет. Больным назначают поддерживающую и симптоматическую терапию.
Ученые пытаются найти лекарства от БВВМ. В 2017 году команда американских исследователей испытала на морских свинках препарат на основе человеческого моноклонального антитела. Результаты получились многообещающие: выжили все животные, даже если лекарство вводили через пять дней после заражения.
Также есть надежда, что от БВВМ частично защищают одобренные в 2020 году Европейским агентством лекарственных средств (EMA) вакцины Zabdeno и Mvabea против болезни, вызываемой вирусом Эбола. Правда, их эффективность против БВВМ не проверяли в клинических исследованиях.
Чем грозит вспышка в Гане?
Почти все вспышки БВВМ происходили в Восточной Африке, а в Гане эту болезнь раньше не выявляли — можно подумать, что вирус проник туда недавно. Но на самом деле вспышка не стала полной неожиданностью.
Еще в начале 2020 года биологи объявили, что обнаружили MARV у египетских летучих собак в Сьерра-Леоне. Гана расположена примерно в 1,5 тыс. км от Сьерра-Леоне, но там тоже обитает этот вид крыланов, а генетические различия в найденных вирусах позволили исследователям предположить, что MARV появился в этом регионе давным-давно. Так, еще в конце 1970-х в Либерии, расположенной между Ганой и Сьерра-Леоне, были подозрения на БВВМ у людей, но подтвердить диагноз тогда не удалось.
Как заразились ганцы, неясно. Известно только, что это два не связанных друг с другом мужчины и что оба умерли. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщает, что почти 100 их контактов находятся под наблюдением медиков. В Гану направлены эксперты, средства индивидуальной защиты. Еще одна группа приедет туда на днях.
18 июля в Роспотребнадзоре заявили, что риск завоза MARV в Россию минимальный, так как прямого авиасообщения с Ганой нет. В прошлом вирус уже попадал в Европу и Северную Америку, но самыми крупными вспышками так и остались произошедшие в 1967 году, когда в трех городах заразился 31 человек, а умерли семь.
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