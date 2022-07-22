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17:15 (мск), источник: Новости Mail.ru

Популяция тигров в дикой природе в полтора раза больше, чем думали ранее

За семь лет появилось почти 2000 новых особей.

Источник: unsplash.com

Международный союз охраны природы установил, что сегодня в дикой природе живут 5578 тигров — это на 40% больше, чем показало исследование 2015 года. Новые данные доказали, что популяция животных стабильна и увеличивается, сообщает The Guardian.

Семь лет назад насчитывалось всего 3726 особей. В первую очередь увеличению популяции тигров способствовало улучшение качества мониторинга зоозащитников.

Несмотря на то, что тигры все еще считаются вымирающим видом, динамика популяции указывает на то, что программа Международного союза охраны природы по сохранению среды обитания тигров успешна.

Недавно мы писали о том, что рожденные в США амурские тигры увеличили популяцию вида на 1%.

Олеся Маевская

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