Спасенную в Диксоне медведицу отпустили с запасом рыбыСпасение белой медведицы c застрявшей в пасти банкой сгущенки стало одним из ярких сюжетов этой недели
Фоторепортажи
16Названы победители второго Международного конкурса «Фотограф-портретист года»
10Выдающиеся мемориалы героям Великой Отечественной войны в России
Спецоперация на Украине
21:28 (мск), источник: ТАСС

Роспотребнадзор не видит необходимости в противоэпидемических мерах из-за оспы обезьян

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Необходимость в введении в России дополнительных противоэпидемических мер из-за оспы обезьян отсутствует, Роспотребнадзор предпринимает все меры для предотвращения рисков завоза и распространения заболевания в стране. Об этом в субботу сообщается на сайте ведомства.

Источник: Агентство «Москва»

Ранее в субботу генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, вызывающей обеспокоенность в международном масштабе.

«В связи с заявлением генерального директора ВОЗ об объявлении вспышки оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения в сфере здравоохранения Роспотребнадзор информирует: на сегодняшний день необходимости в ведении дополнительных противоэпидемических мер на территории России нет. Роспотребнадзор предпринимает все необходимые меры для купирования рисков завоза оспы обезьян, а также предотвращения возможности распространения этого заболевания», — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что по состоянию на субботу в России подтвержден один завозной случай заболевания. Пациент лечится в медучреждении инфекционного профиля, при этом его состояние не вызывает опасений.

Как уточнили в Роспотребнадзоре, благодаря своевременной изоляции больного удалось избежать возникновения цепочки заражений.

При появлении первых данных о случаях оспы обезьян в Европе, на российской границе усилили санитарно-карантинный контроль. «Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора», — сообщается на сайте ведомства.

О работе центра «Вектор»

Центр «Вектор» Роспотребнадзора (один из двух сотрудничающих центров Всемирной организации здравоохранения по диагностике ортопоксвирусных инфекций) готов оказывать методологическую и научную поддержку всем странам, заинтересованным в сотрудничестве по вопросам противодействия распространению оспы обезьян.

«На сегодняшний день на всей территории России есть возможность оперативного тестирования на оспу обезьян. ГНЦ ВБ “Вектор” Роспотребнадзора подана заявка на регистрацию современной противооспенной вакцины. До медицинских учреждений доведены исчерпывающие методические рекомендации о порядке действий при выявлении людей с подозрением на это заболевание», — заключили в ведомстве.

 "Соприкосновение кулаками между Байденом и Мухаммедом бен Сальманом хуже, чем рукопожатие, — оно позорно"
Испытания не остались незамеченными для иностранных спецслужб
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь