Роспотребнадзор не видит необходимости в противоэпидемических мерах из-за оспы обезьян

Ранее в субботу генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, вызывающей обеспокоенность в международном масштабе.
«В связи с заявлением генерального директора ВОЗ об объявлении вспышки оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения в сфере здравоохранения Роспотребнадзор информирует: на сегодняшний день необходимости в ведении дополнительных противоэпидемических мер на территории России нет. Роспотребнадзор предпринимает все необходимые меры для купирования рисков завоза оспы обезьян, а также предотвращения возможности распространения этого заболевания», — говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что по состоянию на субботу в России подтвержден один завозной случай заболевания. Пациент лечится в медучреждении инфекционного профиля, при этом его состояние не вызывает опасений.
При появлении первых данных о случаях оспы обезьян в Европе, на российской границе усилили санитарно-карантинный контроль. «Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора», — сообщается на сайте ведомства.
Центр «Вектор» Роспотребнадзора (один из двух сотрудничающих центров Всемирной организации здравоохранения по диагностике ортопоксвирусных инфекций) готов оказывать методологическую и научную поддержку всем странам, заинтересованным в сотрудничестве по вопросам противодействия распространению оспы обезьян.
«На сегодняшний день на всей территории России есть возможность оперативного тестирования на оспу обезьян. ГНЦ ВБ “Вектор” Роспотребнадзора подана заявка на регистрацию современной противооспенной вакцины. До медицинских учреждений доведены исчерпывающие методические рекомендации о порядке действий при выявлении людей с подозрением на это заболевание», — заключили в ведомстве.