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19:51 (мск), источник: Известия

Стационарная связь ЛНР перешла на российскую нумерацию

Стационарная телефонная связь Луганской Народной Республики (ЛНР) с понедельника переходит на телефонный код 857 российской системы нумерации. Об этом 25 июля сообщило министерство связи и массовых коммуникаций республики.

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Источник: Известия

«С 25 июля 2022 года фиксированная связь республики переходит на номер в коде российской системы нумерации. Для звонков из РФ на номера стационарных телефонов в ЛНР необходимо набирать номер в формате “857 — код города — номер абонента”, — уточнили в ведомстве.

Ранее стало известно, что абонентов мобильных операторов ЛНР и Донецкой Народной Республики включили в российский план нумерации в начале мая. Местные жители могут звонить в Россию по внутренним российским тарифам. Новый номер будет зеркальным к текущему, то есть последние семь цифр будут совпадать.

Минкомсвязи ЛНР 17 мая сообщило, что мобильные операторы в республике полностью перейдут на российскую нумерацию в июле. К этому моменту будут завершены все подготовительные работы.

Заместитель главы Минцифры России Дмитрий Ким 7 мая подчеркнул, что кодовая нумерация для жителей республик Донбасса — продолжением договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, которые президент РФ Владимир Путин и главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин подписали 21 февраля.

В тот же день военный корреспондент «Известий» Валентин Трушнин протестировал мобильную связь в Донецке местного мобильного оператора после изменения кода.

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