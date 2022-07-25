Стационарная связь ЛНР перешла на российскую нумерацию

«С 25 июля 2022 года фиксированная связь республики переходит на номер в коде российской системы нумерации. Для звонков из РФ на номера стационарных телефонов в ЛНР необходимо набирать номер в формате “857 — код города — номер абонента”, — уточнили в ведомстве.
Минкомсвязи ЛНР 17 мая сообщило, что мобильные операторы в республике полностью перейдут на российскую нумерацию в июле. К этому моменту будут завершены все подготовительные работы.
Заместитель главы Минцифры России Дмитрий Ким 7 мая подчеркнул, что кодовая нумерация для жителей республик Донбасса — продолжением договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, которые президент РФ Владимир Путин и главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин подписали 21 февраля.
В тот же день военный корреспондент «Известий» Валентин Трушнин протестировал мобильную связь в Донецке местного мобильного оператора после изменения кода.