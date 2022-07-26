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11:44 (мск), источник: Известия

Мучились за одной партой: как опенспейсы влияют на ментальное здоровье

Специалисты рассказали, кому стоит опасаться открытых рабочих пространств.

Источник: Известия

Россияне постоянно критикуют такую форму организации рабочего пространства, как опенспейс, но многие сотрудники каждый день спешат в свой «муравейник». В детском саду они ходили в группу, где было 20 малышей, в школе сидели в классе с тремя десятками одноклассников, а после пяти лет учебы в заполненной до отказа аудитории вуза попали в опенспейс. Офисные сотрудники в душе мечтают об отдельных кабинетах, однако чаще всего вынуждены трудиться в открытом пространстве. Может ли опенспейс повлиять на душевное здоровье работников, как остаться одиноким в толпе и кому категорически нельзя работать в общем зале — в материале «Известий».

Когда нечего скрывать

Активный переход к стилю открытых пространств начался в конце прошлого века.

— Этот способ организации рабочего места изначально был задуман для усиления контроля за сотрудниками, создания атмосферы прозрачности и для того, чтобы офисное пространство занимало меньше места. Перегородки, двери, коридоры отнимают лишние метры, которые можно отдать под рабочие места для сотрудников, — рассказывает эксперт по трудоустройству Гарри Мурадян.

Опенспейс постоянно менялся. Эксперт предлагает вспомнить зарубежные фильмы 1990-х годов — тогда огромное пространство было поделено перегородками, за которыми люди сидели, как муравьи. Но эта модель оказалась несостоятельной — от нее сейчас отказываются.

— Такое расположение в большом пространстве приводит к чувству брошенности. Сотрудник, сидящий в типовом закутке, чувствует себя, если можно так сказать, одним из никого. На данный момент опенспейсы — это большое пространство, в котором нет перегородок и все работники видят друг друга, — продолжает Мурадян.

Источник: Известия

Теперь в опенспейсах предусмотрено зонирование по специализации работников, комнаты отдыха и переговорные, где можно вести конфиденциальные беседы. Положительным моментом открытого рабочего пространства специалисты считают некую прозрачность, когда сотрудник знает, что его активная деятельность на виду и никто не заподозрит его в том, что он занят чем-то ненужным.

— Кроме того, такой стиль имеет преимущества, связанные с мотивационным моментом — так называемым заражением рабочим ритмом, — отмечает психолог Эльдар Осипов.

Несомненным минусом опенспейсов рекрутеры, психологи и сами сотрудники считают более высокий риск заразиться вирусными заболеваниями и отсутствие полной тишины.

В огромном зале заметен каждый стук, а уж если кто-то разговаривает по телефону, то его речь слышна другим сотрудникам. Тем, кому нужно больше тишины, такой формат не подходит. Обычно это интроверты и люди старшего возраста. Молодежь в целом очень адекватно воспринимает такой стиль, подчеркивает Мурадян.

— Но есть специалисты, для которых опенспейс неприменим, — например, юристы, которые занимаются документами конфиденциального характера. Такого сотрудника сажать в опенспейс ни в коем случае нельзя, потому что через него проходит очень важная информация. Работников бухгалтерии, которые занимаются, например, отправкой платежей и зарплатой, в открытое пространство тоже не посадишь, — рассуждает Гарри Мурадян.

По мнению директора по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлии Саниной, рассуждения о преимуществах опенспейсов идут до сих пор и однозначного ответа на волнующие людей вопросы пока нет.

Источник: Bethany Legg/CC0

— Нельзя забывать о том, что такое пространство в основном создано для творческих людей или сотрудников, нуждающихся в постоянном обсуждении рабочих процессов, которые часто неудобно решать в онлайне, — делает вывод эксперт.

Опенспейс на новый лад

С точки зрения специалистов по охране труда, неважно, что имеет сотрудник — отдельный кабинет или стол в опенспейсе. При любом раскладе работодателям следует руководствоваться Трудовым кодексом РФ и нормами СанПиН, где закреплен ряд необходимых требований, подчеркивает Санина.

— Главная цель руководства — создание комфортной среды, чтобы сотрудник мог качественно выполнять поставленные задачи. Естественно, одно из основных требований — рабочее место должно быть безопасным и удобным, с хорошим освещением, проветриваться и быть отапливаемым в холодный сезон, — уточняет Санина.

Есть ли будущее за открытым рабочим пространством — покажет время. И тем не менее, по мнению кадрового специалиста, традиционные офисы с отдельными кабинетами и небольшими помещениями ушли на второй план и вряд ли компании и сотрудники захотят к ним возвращаться.

Сейчас в основном говорят о «динамичных рабочих местах», где есть закрытые пространства для работы и общие зоны для нетворкинга и общения.

— При организации рабочего процесса важно правильное зонирование пространства: переговорные комнаты для звонков и очных встреч, кухонные зоны для обеда и перекуса, тихие зоны, где можно уединиться. Если у компании есть возможность организовать в офисе комнаты для отдыха, где можно отвлечься от рабочих вопросов, то это будет несомненным плюсом и преимуществом для соискателей при выборе компании, — говорит Санина.

Источник: Известия
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Такое усовершенствование опенспейсов важно, тем более что во многих компаниях осталась полная или частичная удаленка. Административный директор hh.ru Марина Лобынцева считает, что расширение офисных пространств говорит о желании компаний добиться «бесшовного» эффекта между работой из дома или офиса для своих сотрудников которые продолжают работать в гибридном режиме. Добросовестные предприниматели стараются делать так, чтобы психологические границы при переходе из дома в офис были минимальны.

— Согласно нашим исследованиям, большинство сотрудников считают оптимальным проводить в офисе 2−3 дня в неделю (73% опрошенных). Приходить в учреждение 4−5 дней в неделю хочет лишь каждый пятый сотрудник, — говорит Марина Лобынцева.

По словам эксперта, при переходе на гибридный режим работникам важно, чтобы офис был не только расположен близко к дому (61%), но и имел пространство для работы в тишине или отдельный кабинет (43%). Людям важно наличие специальных мест для отдыха (11%) и современного дизайна (9%).

— Таким образом, сохраняя дизайн рабочего пространства в формате опенспейса, очень важно предусматривать в достаточном количестве индивидуальные зоны для работы, развития, отдыха сотрудников. Перевод работы персонала на гибридный режим, в котором возможно заполнение опенспейсов не на все 100%, во многом нивелирует отрицательные эффекты работы в таком пространстве, — разъясняет Лобынцева.

Не для слабонервных

Врач-психотерапевт, психиатр Алексей Вилков по отношению к опенспейсу настроен оптимистично. Он считает, что если у человека нет проблем с психическим здоровьем, то открытое рабочее пространство не влияет на него отрицательно.

Источник: Известия

— Уровень комфорта работы в опенспейсах зависит от характерологических и невротических особенностей личности. Есть люди, которые опасаются открытых пространств, вплоть до развития так называемой агорафобии. Ее противоположность — клаустрофобия, страх закрытых пространств. Но это довольно редкие виды неврозов, связанные с переживанием психологической травмы. Если человек психологически благополучен, то дискомфорта от работы в открытом пространстве быть не должно, — разъясняет Вилков.

По словам эксперта, обычно происходит постепенная адаптация к подобным стрессовым условиям. Если человек изначально очень общительный и гипертимный, то шум, музыка и соседи для него обычно не проблема. Он просто не обращает на это внимания. А интроверты или тревожные личности испытывают выраженный дискомфорт от опенспейсов. И они вряд ли выберут для себя подобные условия труда, а если это и произойдет, то, скорее всего, будут слишком медленно выполнять свою работу.

При наличии мотивации, общих целей и командной работы уживаются и постепенно привыкают друг к другу самые разные люди. Если, конечно, среди них нет явных деструктивных личностей, неспособных учитывать интересы и потребности партнеров по работе и идти на компромисс.

Алексей Вилков
Врач-психотерапевт, психиатр

Юлия Санина уверена: чтобы сократить конфликтные ситуации в опенспейсе, работодатель должен учитывать психологические особенности сотрудников и в случае необходимости менять рассадку. Опять же — офис в формате опенспейса не предполагает полного отказа от закрытых пространств: в нем могут быть переговорные комнаты, зонирование на тихие камерные пространства и большие общественные площадки.

Источник: Jose Losada/CC0

Как не сойти с ума

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Практикующий психолог Ольга Елисеева согласна с тем, что некоторым людям важно общаться, находиться в одном пространстве с другими, то есть быть на работе «как в семье». Однако если человек интроверт, то важно сразу решить для себя, сможет ли он работать в таком офисе.

— Если же такому человеку всё-таки приходится сидеть в опенспейсе, то можно организовать свое рабочее пространство так, чтобы были хоть какие-то условные границы. Например, пусть на рабочем столе стоят цветочные горшки и книги. Также важно вовремя обозначать личные границы и научиться их беречь: уметь говорить «нет» коллегам, просить их вести себя тише. Если вам в разгар рабочего дня стало тяжело в открытом пространстве, то мысленно нарисуйте круг, очертив вокруг себя воображаемую границу, — говорит эксперт.

Психолог советует в течение дня провести короткую медитацию для расслабления — под спокойную музыку представить себя в безопасном месте. Чтобы не раздражаться на людей, от них нужно отдыхать в выходные — уединяться, больше гулять на природе и заниматься любимым хобби.

— На вопрос о психологической защите от открытых пространств очень хорошо отвечает область психологии, связанная с подготовкой космонавтов к длительному совместному пребыванию в космосе, где пространство очень ограничено. Пригодится и опыт полярников, которые во время экспедиций долго живут в одном помещении. Правило тут такое: находить время (по часу или по 40 минут два раза в день), когда люди абсолютно не пересекаются ни в каком социальном взаимодействии. Даже взглядом, — подсказывает психолог Эльдар Осипов.

Источник: Известия
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Если же поводы для раздражения на людей всё-таки находятся, то, по мнению Осипова, задача сотрудников соответствующего подразделения по работе с персоналом либо развести этих людей по разным «углам», либо организовывать тренинговые мероприятия, чтобы проработать спорные моменты.

От постороннего шума, конечно, могут спасти наушники или беруши, но психолог предупреждает: такое поведение порой довольно агрессивно воспринимается коллегами. Особенно если из наушников доносится приглушенное шипение музыки. Впрочем, сойти с ума от работы в открытом пространстве, по мнению специалиста, невозможно, если у человека уже сформирована психотическая организация личности.

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