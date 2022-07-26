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17:00 (мск), источник: Аргументы и факты

Фермер из Подмосковья стал делать мед из борщевика

Лабораторные исследования показали, что такой мед совершенно безопасен.

Источник: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Фермер из подмосковного Егорьевска Владимир Голичков запустил производство борщевичного меда. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

По словам Голичкова, с 1 га борщевика пчелы собирают до 250−300 кг нектара.

Фермер отметил, что у этого растения сбалансированный состав, поэтому насекомые-опылители предпочитают борщевик другим медоносным растениям.

Глава министерства Владислав Мурашов отметил, что этот вид меда, как и любой другой, нуждается в ветеринарно-санитарной экспертизе. Он напомнил, что при покупке меда на подмосковных рынках и торговых комплексах покупатели могут попросить у продавца заключение этой экспертизы.

В ведомстве отметили, что лабораторные исследования показали, что мед из борщевика совершенно безопасен. Однако фермер продает его как «разнотравный» из-за репутации растения.

Голичков рассказал, что у борщевичного меда приятный терпкий вкус. У этого продукта уже есть свои ценители, которые приезжают именно за ним.

«Он входит в тройку лидеров, наравне с гречишным и липовым, и составляет примерно четверть от всего объёма продаж на пасеке Голичкова», — рассказали в подмосковном Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» возобновил производство автомобилей Lada Granta, оснащенных кондиционером.

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