17:00 (мск), источник: Аргументы и факты
Фермер из Подмосковья стал делать мед из борщевика
Лабораторные исследования показали, что такой мед совершенно безопасен.
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Фермер из подмосковного Егорьевска Владимир Голичков запустил производство борщевичного меда. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
По словам Голичкова, с 1 га борщевика пчелы собирают до 250−300 кг нектара.
Фермер отметил, что у этого растения сбалансированный состав, поэтому насекомые-опылители предпочитают борщевик другим медоносным растениям.
Глава министерства Владислав Мурашов отметил, что этот вид меда, как и любой другой, нуждается в ветеринарно-санитарной экспертизе. Он напомнил, что при покупке меда на подмосковных рынках и торговых комплексах покупатели могут попросить у продавца заключение этой экспертизы.
В ведомстве отметили, что лабораторные исследования показали, что мед из борщевика совершенно безопасен. Однако фермер продает его как «разнотравный» из-за репутации растения.
Голичков рассказал, что у борщевичного меда приятный терпкий вкус. У этого продукта уже есть свои ценители, которые приезжают именно за ним.
«Он входит в тройку лидеров, наравне с гречишным и липовым, и составляет примерно четверть от всего объёма продаж на пасеке Голичкова», — рассказали в подмосковном Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.
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