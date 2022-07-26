На дне Атлантики нашли лавину, способную уничтожить ИнтернетОткрытие было сделано случайно
Фоторепортажи
10Выдающиеся мемориалы героям Великой Отечественной войны в России
26Прощание с Юрием Шатуновым
Спецоперация на Украине
16:50 (мск), источник: Новости Mail.ru

Из-за белки, укравшей орехи, в магазине сработала охранная сигнализация

Задержать виновницу переполоха не удалось.

На днях полиция Норфолка отреагировала на сигнал охранной системы продуктового магазина. Прибывшие сотрудники правопорядка обнаружили белку, крадущую орехи и корм для птиц, сообщает UPI.

Сигнал поступил в воскресенье, 24 июля. В выходные магазин был закрыт, поэтому сотрудники не смогли оперативно отреагировать на появление вора-грызуна.

«К сожалению, белка была слишком быстра и проворна для нас и скрылась», — написала полиция в своих социальных сетях. Раньше мы писали о том, что голодная чайка из Англии наворовала еды на 300 фунтов.

Олеся Маевская

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь