16:50 (мск), источник: Новости Mail.ru
Из-за белки, укравшей орехи, в магазине сработала охранная сигнализация
Задержать виновницу переполоха не удалось.
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На днях полиция Норфолка отреагировала на сигнал охранной системы продуктового магазина. Прибывшие сотрудники правопорядка обнаружили белку, крадущую орехи и корм для птиц, сообщает UPI.
Сигнал поступил в воскресенье, 24 июля. В выходные магазин был закрыт, поэтому сотрудники не смогли оперативно отреагировать на появление вора-грызуна.
«К сожалению, белка была слишком быстра и проворна для нас и скрылась», — написала полиция в своих социальных сетях. Раньше мы писали о том, что голодная чайка из Англии наворовала еды на 300 фунтов.
Олеся Маевская