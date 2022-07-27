17:07 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Анголе нашли крупнейший за 300 лет розовый алмаз
Его стоимость может превысить 4 миллиарда рублей.
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Горняки на руднике Лупо в Анголе обнаружили чистый розовый алмаз весом 170 карат, пишет France24. Драгоценный камень получил название «Роза Луло» (Lulо Rose).
Горнодобывающая фирма Lucapa Diamond Company и правительство Анголы, которые ведут совместную работу на руднике, заявили, что не находили таких больших и чистых розовых алмазов последние 300 лет. Оценить стоимость находки можно будет только после огранки, во время которой она потеряет около половины своего веса.
Специалисты предполагают, что стоимость «Розы Луло» будет сравнима с ценой розового бриллианта Pink Star весом 59,6 карата. Он был продан с аукциона в 2017 году за 71,2 миллиона долларов (4,2 миллиарда рублей).
Недавно мы писали о кольце индийской компании SWA Diamonds, установившем новый рекорд по количеству бриллиантов и попавшем в Книгу рекордов Гиннесса. Украшение содержит 24 679 камней и стоит более пяти миллионов рублей.
Олеся Маевская