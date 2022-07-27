17:51 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Новосибирске летучая мышь прорыла тоннель в квартиру
Животное поймали и отпустили на волю.
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В группе «Наш дом Слобода» во «ВКонтакте» жительница Новосибирска рассказала о том, что в ее квартиру в новостройке прорыла тоннель летучая мышь. Животное было обнаружено под трубами в ванной.
Сотрудники МЧС отказались выезжать, объясняя это тем, что подобными случаями они не занимаются. Целый час новосибирка и ее муж пытались поймать мышь, и в итоге им это удалось.
Животное отпустили, никто не пострадал. Но женщина сетует на то, что материал дома оказался настолько непрочным, а спецслужбы никак ей не помогли.
Олеся Маевская