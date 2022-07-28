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17:03 (мск), источник: Новости Mail.ru

Манул из Новосибирского зоопарка родила шестерых котят

Малыши родились около месяца назад.

27 июля в группе во «ВКонтакте» Новосибирского зоопарка появилась запись с молодой мамой и ее детьми. 6 июня манул Мия родила на свет шестерых котят, но только сейчас они достаточно окрепли и покинули свой уютный дом.

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Видно, что малышам неуютно в окружении людей — они стараются убежать и не отходить далеко от мамы. По словам экспертов, с каждым днем котята будут действовать все решительней, и шансов увидеть их у посетителей зоопарка тоже станет больше.

Манулы — краснокнижные хищники, обитающие в степях Евразии. В России находится самый северный ареал обитания этих животных, здесь манул встречается главным образом в горно-степных и пустынно-степных ландшафтах юго-востока Алтая, в Туве, Бурятии, а также в Забайкалье.

Олеся Маевская

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