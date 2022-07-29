16:44 (мск), источник: Новости Mail.ru
Подмосковье атаковали бабочки непарного шелкопряда
Энтомологи считают, что вспышки их размножения связаны с аномальной жарой, стоящей в последнее время в центральной полосе России.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Нашествие мотыльков шелкопряда в Ульяновской области, о котором мы писали ранее, добралось до Подмосковья. Пользователи социальных сетей выкладывают фото и видео нашествия насекомых.
Опасность для здоровья они представляют только в случае, если у человека есть аллергия. Однако мотыльки загрязняют общественные пространства, активно откладывая яйца на фасадах зданий и в транспорте, облепляют источники света и бьются в окна.
Они, в отличие от гусениц, не нанесут урона растительности. Но оставлять яйца нельзя: вылупившиеся из них гусеницы могут уничтожить всю весеннюю зелень.
Олеся Маевская