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16:44 (мск), источник: Новости Mail.ru

Подмосковье атаковали бабочки непарного шелкопряда

Энтомологи считают, что вспышки их размножения связаны с аномальной жарой, стоящей в последнее время в центральной полосе России.

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Нашествие мотыльков шелкопряда в Ульяновской области, о котором мы писали ранее, добралось до Подмосковья. Пользователи социальных сетей выкладывают фото и видео нашествия насекомых.

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Опасность для здоровья они представляют только в случае, если у человека есть аллергия. Однако мотыльки загрязняют общественные пространства, активно откладывая яйца на фасадах зданий и в транспорте, облепляют источники света и бьются в окна.

Они, в отличие от гусениц, не нанесут урона растительности. Но оставлять яйца нельзя: вылупившиеся из них гусеницы могут уничтожить всю весеннюю зелень.

Олеся Маевская

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