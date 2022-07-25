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15:31 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Ульяновской области случилось нашествие мотыльков

Насекомые бьются в окна и летят к источникам света.

Тысячи мотыльков атаковали Ульяновскую область. Раньше жители жаловались на гусениц зловредного шелкопряда, которые теперь в новом виде врываются в квартиры, бьются об окна и облепляют фонари, столбы и деревья.

Жители Ульяновска говорят, что не припомнят такого нашествия мотыльков за последние 10 лет. Некоторые утверждают, что это непарный шелкопряд.

Представители Минприроды сообщают, что мотыльки безобидны, а вот предыдущая их форма — гусеницы — опасные вредители. Именно они поели 2000 гектаров лесных насаждений Мелекесского и Новомалыклинского районов, которые граничат с Самарской областью.

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Недавно мы писали о гусеницах, которые истребили почти 30 гектаров омских лесов, и божьих коровках, заполонивших юг России.

Олеся Маевская

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