15:31 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Ульяновской области случилось нашествие мотыльков
Насекомые бьются в окна и летят к источникам света.
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Тысячи мотыльков атаковали Ульяновскую область. Раньше жители жаловались на гусениц зловредного шелкопряда, которые теперь в новом виде врываются в квартиры, бьются об окна и облепляют фонари, столбы и деревья.
Жители Ульяновска говорят, что не припомнят такого нашествия мотыльков за последние 10 лет. Некоторые утверждают, что это непарный шелкопряд.
Представители Минприроды сообщают, что мотыльки безобидны, а вот предыдущая их форма — гусеницы — опасные вредители. Именно они поели 2000 гектаров лесных насаждений Мелекесского и Новомалыклинского районов, которые граничат с Самарской областью.
Недавно мы писали о гусеницах, которые истребили почти 30 гектаров омских лесов, и божьих коровках, заполонивших юг России.
Олеся Маевская