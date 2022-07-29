17:29 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Британии бобер пробрался в английский паб
Никто не пострадал.
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В понедельник, 25 июля, в курилку паба «Тисовое дерево» в Нортон-Кейнс графства Уэст-Мидленс забрался бобер. Животное забежало в заведение, испугало посетителей и забежало в единственное тихое, как ему показалось, место.
Бобер забрался под стулья, отказывался выходить и мирно вылизывался до прибытия специалиста из организации по защите диких животных Wildlife Sanctuary and Rescue. Прибывший на место ветеринар отметил, что появление грызуна в этих местах — большая редкость.
Недавно мы писали об опоссуме, который ворвался в бар в Гринпойнте и распугал посетителей.
Олеся Маевская