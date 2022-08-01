10:23 (мск), источник: ТАСС Наука
В Болгарии обнаружили окаменелые останки последних панд Европы
Большая часть находок относится к концу миоцена, геологической эры, начавшейся около 23 млн лет назад и закончившейся 5,3 млн лет назад.
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ТАСС, 1 августа. Китайские и болгарские палеонтологи обнаружили на западе Болгарии останки ранее неизвестного вида древних панд, которые жили в Восточной Европе примерно 7−5 миллионов лет назад. Это делает их кандидатами на роль последних панд Европы, пишут ученые в статье, опубликованной в Journal of Vertebrate Paleontology.
«Панды представляют собой очень специализированную группу медведей. Возможно, что открытые нами Agriarctos nikolovi уступали в этом отношении современным пандам, однако они все равно были приспособлены к жизни в теплых и влажных лесах. Когда климат Европы стал более сухим в конце миоцена, это негативно повлияло на жизнь последних панд Европы», — заявил профессор Национального музея естественной истории в Софии (Болгария) Николай Спассов, чьи слова приводит пресс-служба журнала.
Большие панды (Ailuropoda melanoleuca) являются единственным видом из семейства медвежьих, который питается исключительно растительной пищей. Существует два подвида панд, один из которых обладает классической черно-белой окраской и обитает в провинции Сычуань, а другой, окрашенный в кремовый и коричневый цвет, живет на территории провинции Шэньси.
Пять лет назад палеонтологи открыли первые свидетельства того, что первые «бамбуковые медведи» могли обитать не на территории Китая или других стран Азии, а в Восточной Европе. Открытие их останков в Венгрии породило массу споров о том, когда возникли первые панды, как их потомки впоследствии проникли в Китай, чем они питались и почему они вымерли во всех регионах мира, помимо современной КНР.
Спассов и его коллеги приблизились к ответу на этот вопрос в ходе изучения окаменелостей, которые были найдены известным болгарским палеонтологом Иваном Николовым еще в 1980-х годах в окрестностях села Огняново в западных регионах Болгарии. Большая часть этих находок относится к концу миоцена, геологической эры, начавшейся около 23 млн лет назад и закончившейся 5,3 млн лет назад.
В числе этих окаменелостей, как обнаружили Спассов и его коллеги, был набор зубов ранее неизвестного вида древних медведей. Болгарские исследователи связались с китайскими коллегами и совместно с ними обнаружили, что их находка принадлежит к ранее неизвестному виду древних панд, которые жили в Восточной Европе в конце миоцена, примерно в то же время, когда климат Европы стал резко сухим из-за закрытия Гибралтара и пересыхания Средиземного моря.
Ученые назвали открытый ими вид древних панд Agriarctos nikolovi в честь Ивана Николова, обнаружившего останки этих медведей.
Структура зубов этих животных указывает на то, что они были более приспособлены к питанию бамбуковой диетой, чем их предшественники Miomaci panonnicum, чьи останки были найдены в Венгрии, но при этом они уступали в этом отношении современным китайским пандам.
Открытие останков этого вида медведей, по мнению палеонтологов, является дополнительным аргументом в пользу того, что панды зародились в Европе и лишь впоследствии они проникли в другие регионы Евразии. При этом сами ученые не исключают азиатское происхождение панд и даже склоняются к этой гипотезе. Последующие раскопки на территории Болгарии и прочих восточноевропейских стран, как надеются профессор Спассов и его коллеги, поможет ученым получить однозначный ответ на этот вопрос.