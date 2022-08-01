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17:41 (мск), источник: Газета.Ру

Российские ученые создали эффективную замену литию в аккумуляторах

«Сколтех» совместно с МГУ создал катод для натрий-ионных аккумуляторов на замену литию.

Источник: Semyon D. Shraer et al.

Российские ученые разработали катод для натрий-ионных аккумуляторов. Статья с описанием изобретения опубликована в Nature Communications.

Современные аккумуляторы для телефонов и электромобилей изготавливаются с использованием лития. Этот металл добывается в ограниченном числе мест на Земле, и потому цена на него растет. В связи с этим ученые по всему миру пытаются найти ему равноценную замену. Например, литий можно заменить натрием, но до сих пор исследователям не удалось получить из него аккумулятор с такими же свойствами.

Теперь ученые из Сколтеха и МГУ создали новый катодный материал, который обеспечивает энергоемкость натрий-ионной батареи на 10−15 процентов выше, чем с ранее доступными материалами. «На самом деле, и наш материал, и прежний рекордсмен по энергоемкости называются одинаково: фторидофосфат натрия — ванадия. Дело в том, что оба вещества состоят из одних и тех же атомов, но соотношение между элементами разное. И кристаллическая решетка тоже», — поясняют авторы.

Такие аккумуляторы будут примерно равны по емкости натрий-ионным аккумуляторам других типов, но зато будут дольше служить и храниться.

Ученые надеются, что их изобретение применят в питании электробусов и для запасания энергии солнечных и ветряных электростанций, где удельная емкость не так важна. Кроме того, катоды из нового материала сохраняют работоспособность при низких температурах, что важно для России.

Ранее ученые из Франции создали наноробота-рекордсмена с помощью ДНК-оригами.

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