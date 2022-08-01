17:21 (мск), источник: Новости Mail.ru
Австрийка случайно привезла из отпуска 18 живых скорпионов
Попутчиков девушка обнаружила уже дома.
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Жительница Наттернбаха, Верхняя Австрия, провела отпуск в Хорватии и только по возвращении домой обнаружила в багаже несколько живых «сувениров». В ее чемодане обитало целое семейство скорпионов, мать и детеныши, в количестве 18 штук, передает Daily Mirror.
Девушка обратилась в центр помощи животным Tierhilfe Gusental. На данный момент специалисты организации ищут возможность безопасно отправить членистоногих в их обычную среду обитания.
Это уже третий случай за 12 месяцев, когда кто-то из жителей Верхней Австрии по возвращении из отпуска по Адриатике находит в своем багаже живых скорпионов: первые два случая произошли в июне 2022-го и августе 2021-го годов. Недавно мы писали о древесной лягушке, найденной британцем в своем багаже после путешествия в Доминиканскую республику.
Олеся Маевская