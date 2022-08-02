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13:27 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Канаде экскаваторщик отомстил бывшему начальству, уничтожив построенные дома

Так мужчина отреагировал на несправедливое увольнение.

59-летний житель канадского города Калгари, который до недавнего времени работал экскаваторщиком на строительной площадке, вернулся на объект. Целью экс-сотрудника была месть несправедливому начальству, которое недавно его уволило, пишет NDTV.

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Сев в экскаватор, мужчина разгромил дом на берегу озера, в постройке которого участвовал. Видео было снято на камеру шокированным прохожим до момента прибытия на место полицейских.

Несмотря на то, что ролик набрал в интернете более 272 тысяч просмотров, более 5 тысяч лайков и несметное количество одобрительных комментариев, мужчину арестовали. Строителю предъявлено обвинение в причинении вреда на сумму более 3 900 долларов (235 тысяч рублей). Как сообщается, владелец собственности заявил о порче домов. Виновника погрома ждет суд.

Ранее мы писали о том, как подрядчик на экскаваторе отомстил нечестному застройщику в Германии. Предварительный ущерб, нанесенный экскаватором зданию и гаражам поблизости, оценили в 500 тысяч евро.

Олеся Маевская

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