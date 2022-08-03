Названы самые курящие регионы России

По расчётам экспертов, за первое полугодие 2022 года в Нижегородской области продали в среднем 4,44 пачки сигарет на одного жителя, в Санкт-Петербурге — 3,96, в Краснодарском крае — 3,42.
Также в десятку самых курящих попали Магаданская область (2,65), Камчатский край (2,09), Сахалинская (1,96) и Рязанская области (1,92), Москва (1,84), Крым (1,74) и Севастополь (1,49).
По словам аналитиков, альтернативная табачная продукция (сигары, сигариллы, жевательный табак, кальянные смеси и так далее) менее востребована россиянами. В лидерах здесь также оказались жители Нижегородской области, который покупали в среднем 1,95 пачки на человека. Далее расположились Омская область (1,46), Севастополь (1,12), Крым (1,12), Москва (0,63), а также Рязанская область (0,63) и Карелия (0,50).
Ранее «Секрет» со ссылкой на исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) писал, что в России курит почти треть населения — 33%. При этом процент курильщиков в стране сокращается — 9 лет назад их был 41%.
Зато среди приверженцев вредной привычки становится меньше тех, кто хотел бы от неё избавиться. Объём табачного рынка в России в 2021 году аналитики оценили в 196,6 млрд рублей.