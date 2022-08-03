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14:28 (мск), источник: © РИА Новости

Памятник освободителям Риги уничтожат после сноса

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Памятник освободителям Риги после сноса будет полностью уничтожен, заявил мэр латвийской столицы Мартиньш Стакис.

Источник: РИА "Новости"

«Комплекс памятника будет снесен по частям. Поскольку Музей оккупации не признал ни одну из них художественной ценностью, весь памятник будет полностью утилизирован», — сказал он в эфире телеканала LTV.

Парламент Латвии ранее остановил действие пункта межправительственного соглашения с Россией об охране памятников советским воинам, что позволяет демонтировать монумент. Законодательный орган разрешил его снести после того, как за это решение проголосовали представители Рижской думы.

Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала российской военной операции на Украине.

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