14:23 (мск), источник: Газета.Ру
В челябинской пещере ученые обнаружили доисторический частокол из костей
В пещере в Челябинской области историки обнаружили необычную доисторическую инсталляцию. Об этом сообщает пресс-служба МГУ.
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Находку сделали студенты исторического факультета МГУ при исследовании 2-й Серпиевской пещеры. Там они обнаружили остатки структуры, созданной около 14 тысяч лет назад. Древние люди выкопали яму около стены пещеры и поставили туда вертикально кости и зубы животных Ледникового периода. Среди костных останков удалось идентифицировать лошадь, бизона, шерстистого носорога, пещерного медведя и волка. В некоторых случаях кости подпирали камнями.
Кроме костей, в яме были следы угля и красной охры. Над ямой и в непосредственной близости от нее на стенах доисторическим художником были созданы изображения, среди которых выделяется фигура северного оленя — очень редкого образа в бестиарии палеолитических художников Южного Урала.
«Ямы и ямки с костями достаточно широко известны на палеолитических стоянках открытого типа. Как правило, они служили либо хранилищами, своего рода шкафчиками или холодильниками, либо были элементами строительных конструкций, например столбовыми ямками, в которых фрагменты костей животных играли роль забутовки для укрепления жердей или столбовых конструкций. Однако в пещерах, тем более в тех, где не жили люди, и в подземных палеолитических святилищах с настенными изображениями подобные конструкции выявляются чрезвычайно редко», — комментируют сооружение ученые.
Находка утилитарных или декоративных сооружений каменного века — большая редкость в археологии, но благодаря подобным памятникам можно составить представление о быте и обрядах древних людей. Особенно интересно, что это сооружения обнаружили студенты в ходе практики.