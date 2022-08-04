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15:59 (мск), источник: Новости Mail.ru

Кусок челябинского метеорита в виде сердца выставили на продажу

Стоимость товара оценивается в 142 миллиона рублей.

На одном из сайтов появилось объявление о продаже куска челябинского метеорита, пишет информационное издание Ura News. Продавец уверяет, что кусок камня в виде сердца откололся во время падения на Землю в 2013 году.

В объявлении указано, что состояние товара новое, а его стоимость — 142 миллиона рублей. При этом вес метеорита не указан, а его подлинность никак не подтверждена. Возможно, он представляет ценность для науки.

Недавно мы писали, что ученые, изучившие под мощным электронным микроскопом пыль Челябинского метеорита, обнаружили неизвестные науке микрокристаллы.

Олеся Маевская

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