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16:53 (мск), источник: Новости Mail.ru

Волки Кандалакшского заповедника впервые попали на видео

За несколько часов до этого то же место посетили медвежата.

В группе «ВКонтакте» познавательного телеканала HDL появились ролики из фотоловушек Кандалакшского заповедника — охраняемой территории в районе острова Великий в Кандалакшском заливе Белого моря. На видео впервые появилась пара волков — самец и самка.

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Сотрудники заповедника отметили, что это большая удача: ранее инспекторы в области охраны окружающей среды находили только следы этих хищников. Волки попали в кадр в восемь часов утра, а четырьмя часами ранее на том же месте были замечены медвежата, искавшие землянику и чернику.

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Фотоловушки на территории Кандалакшского заповедника были установлены в рамках совместной экологической инициативы телеканала HDL с заповедниками Кольского полуострова, Лапландского заповедника и заповедника «Пасвик». В 2022 году экологический проект был награжден премией «Лучшие социальные проекты России» в категории «Экологические проекты и инициативы».

Недавно мы писали, что фотоловушка, установленная на побережье Японского моря в Сихотэ-Алинском заповеднике, зафиксировала сразу несколько местных жителей, наслаждающихся «пляжным сезоном».

Олеся Маевская

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