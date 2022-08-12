«Вектор» подал заявку на регистрацию препарата против оспы

«Дата регистрации входящего номера: 08.08.2022. Торговое наименование: НИОХ-14», — говорится в сообщении.
Перспективный российский препарат НИОХ-14 после внедрения в медицинскую практику будет эффективен против любых видов ортопоксвирусов, к которым относится и вирус оспы обезьян, сообщал ранее главный научный сотрудник отдела геномных исследований ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора Сергей Щелкунов.
Препарат НИОХ-14 успешно прошел все стадии доклинических испытаний и первую фазу клинических испытаний на добровольцах.
По принципу действия НИОХ-14 — ингибитор. Эти вещества блокируют формирование оболочки вируса из компонентов клетки хозяина, «запирают» специальный белок, связываясь с ним и нарушая функционирование всей структуры вируса. Преимуществом лекарства является низкая токсичность и низкая эффективная доза. Ранее в США был создан противооспенный препарат ST-246, однако ВОЗ приняла решение о необходимости иметь, по крайней мере, еще одно химическое соединение, эффективное против оспы.