12:52 (мск), источник: N + 1
Под Калининградом нашли печать Владимира Мономаха
Археологи обнаружили ценный артефакт на прусском поселении.
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Археологи сообщили о новых находках, сделанных во время раскопок средневекового прусского селища Привольное-1, которое находится в Калининградской области. Среди них оказались предметы вооружения и быта, украшения и детали костюма. Но больше всего выделяется печать Владимира Мономаха, свидетельствующая о контактах между Древней Русью и пруссами, которые выходили за рамки обычных торговых отношений. Об этом сообщается в пресс-релизе Института археологии РАН.
На протяжении многих лет на территории Калининградской области работает Самбийская экспедиция Института археологии РАН. В 2016 году недалеко от поселка Привольное ее участники обнаружили остатки крупного поселения пруссов (сембов). Тогда в ходе раскопок исследователи нашли серебряные и бронзовые украшения, куски янтаря, серебряные и бронзовые украшения, монеты из немецких городов и с Ближнего Востока. Среди прочих находок оказалась вислая свинцовая печать, оттиснутая от имени князя Всеволода Мстиславича (1095−1138 годы). Этот артефакт стал первым археологическим подтверждением существования торговых отношения между Новгородом и прусскими племенами.
Последующие раскопки, помимо массового материала, принесли сотни ценных артефактов, относящихся к
Экспедиция Института археологии РАН продолжила работу на селище Привольное-1, которое некогда было преуспевающим поселением сембов. В нынешнем сезоне ученые изучили территорию селища с помощью геомагнитной разведки, которая показала многочисленные аномалии — вероятные свидетельства человеческой деятельности, например, рытья ям или сооружения очагов.
Во время раскопок археологам удалось найти следы от старинных построек с остатками печей-каменок. Кроме того, при изучении культурного слоя они обнаружили целый ряд артефактов. Так, среди предметов вооружения оказались наконечник дротика или крупной арбалетной стрелы, а также навершие рукояти меча, которые датируются второй половиной XI — первой половиной XII века. Украшения и элементы костюма были представлены кольцами, перстнями, шейными гривнами, браслетами, фибулами и деталями поясных гарнитур. Кроме того, среди находок были и предметы быта, например, украшенные роговые гребни и пряслица, большой железный ключ, ледоходные шипы, а также костяной конек для катания на льду.
Среди находок текущего сезона обращает на себя внимание печать великого князя киевского Владимира Мономаха. По словам одного из руководителей исследования селища Привольное-1 Ярослава Прасолова (Yaroslav Prasolov), обнаруженный артефакт свидетельствует о существовании в эпоху Средневековья связей между Древней Русью и пруссами, которые выходили за пределы обычных торговых отношений. Дело в том, что подобными печатями скрепляли важные государственные и дипломатические документы.
Сообщается, что на лицевой стороне печати находится погрудное изображение святого Василия Кесарийского, который был небесным покровителем киевского князя. На оборотной же стороне присутствует надпись в четыре строки, которую ученые прочитали как «Господи помоги рабу твоему Василию». Ярослав Прасолов пояснил N + 1, что исследователям известно несколько типов актовых печатей Владимира Мономаха. Так, на реверсе ранних предметов находятся надписи на греческом языке, на более поздних — появляются надписи на церковнославянском. Он подчеркнул, что печать с прусского селища пока еще не расчищена, поэтому не все детали на ней видны. Однако ученые сравнили этот артефакт с уже известными находками и пришли к выводу, что это печать Владимира Мономаха. Сопоставление с известными печатями, в частности, позволило предположить, что именно написано на оборотной стороне предмета.
Михаил Подрезов