Скончался автор одного из самых известных граффити в мире

На этом граффити изображен поцелуй генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева и руководителя ГДР Эриха Хонеккера.
Как уточняет ресурс news.zerkalo.io, о его смерти сообщили родственники в своих социальных сетях. В конце июня Дмитрий Врубель заразился коронавирусной инфекцией, был госпитализирован, болезнь протекала тяжело, оказав влияние на сердце. Вначале медики установили ему желудочковый аппарат вспомогательного кровообращения, а затем ввели в состояние искусственной комы.
Художник родился в 1960 году в Москве. Мать Врубеля родилась в ссылке в Тюмени. Один дед погиб в 1938 году, второй работал в системе ГУЛАГ и в НКВД. С 2010 года постоянно проживал с супругой в Берлине, где они создали открытую мастерскую Vrubel+Timofeeva в театре PANDA-Theater в культурном центре «Культурбрауэрай».
В 2009 году граффити, размещённое на фрагменте Берлинской стены, было стёрто в рамках реставрации, проводившейся к 20-й годовщине сноса Берлинской стены. Дмитрий Врубель, автор граффити, согласился отреставрировать его.