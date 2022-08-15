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00:53 (мск), источник: Московский комсомолец

Скончался автор одного из самых известных граффити в мире

На 63-м году жизни в Берлине скончался российский и немецкий художник Дмитрий Врубель, известный главным образом как автор граффити «Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви», которое стало одним из символов воссоединённой Германии.

Источник: РИА "Новости"

На этом граффити изображен поцелуй генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева и руководителя ГДР Эриха Хонеккера.

Как уточняет ресурс news.zerkalo.io, о его смерти сообщили родственники в своих социальных сетях. В конце июня Дмитрий Врубель заразился коронавирусной инфекцией, был госпитализирован, болезнь протекала тяжело, оказав влияние на сердце. Вначале медики установили ему желудочковый аппарат вспомогательного кровообращения, а затем ввели в состояние искусственной комы.

Источник: РИА "Новости"

Художник родился в 1960 году в Москве. Мать Врубеля родилась в ссылке в Тюмени. Один дед погиб в 1938 году, второй работал в системе ГУЛАГ и в НКВД. С 2010 года постоянно проживал с супругой в Берлине, где они создали открытую мастерскую Vrubel+Timofeeva в театре PANDA-Theater в культурном центре «Культурбрауэрай».

В 2009 году граффити, размещённое на фрагменте Берлинской стены, было стёрто в рамках реставрации, проводившейся к 20-й годовщине сноса Берлинской стены. Дмитрий Врубель, автор граффити, согласился отреставрировать его.

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