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15:51 (мск), источник: Ведомости

Мелитопольский госуниверситет получил российскую аккредитацию

Мелитопольский государственный университет им. А. С. Макаренко в Запорожской области получил аккредитацию в Рособрнадзоре, сообщается на сайте надзорного органа.

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Источник: РИА "Новости"

Свидетельство об аккредитации ректору учебного заведения Андрею Чуйкову вручил первый заместитель руководителя Рособрнадзора Сергей Рукавишников. Вуз будет выдавать выпускникам российские дипломы государственного образца.

В состав госуниверситета вошли четыре высших учебных заведения Запорожской области: Мелитопольский аграрный университет, Мелитопольский педагогический университет, Бердянский педагогический университет и Классический частный университет.

Ранее аккредитацию в России уже получили Мелитопольский многопрофильный колледж, школа № 15 Мелитополя, а также пять средних общеобразовательных школ в Бердянске, Черниговке, Энергодаре, Купянске и Изюме.

1 июня российское правительство одобрило проект соглашения между Россией и Донецкой народной республикой (ДНР) о взаимном признании образования и квалификаций. 6 июля кабмин одобрил подписание аналогичного документа с Луганской народной республикой (ЛНР).

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