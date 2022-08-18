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10:31 (мск), источник: © РИА Новости

Роспотребнадзор посоветовал носить маски из-за запаха гари

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Роспотребнадзор из-за появления запаха гари рекомендует временно ограничить пребывание детей на игровых площадках, использовать на улице маски и регулярно проводить влажную уборку, сообщила пресс-служба ведомства.

Источник: © РИА Новости

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что ветер продолжит нести запах гари в Москву из Рязанской области в ближайшие 36−48 часов.

«В связи с сохраняющейся возможностью задымления населенных пунктов Роспотребнадзор рекомендует проведение мер профилактики, направленные на исключение рисков отравлений продуктами горения, предусматривающие: временное ограничение пребывания детей на игровых площадках, а также ограничение времени прогулки в детских дошкольных учреждениях», — говорится в сообщении.

Кроме того, рекомендуется ограничить физические нагрузки, в том числе работы на отрытом воздухе, уточнили в ведомстве. Во время пребывания на открытом воздухе следует использовать средства защиты органов дыхания — медицинские маски.

В помещениях нужно проводить регулярную влажную уборку, подчеркнули в пресс-службе.

Гражданам рекомендуется обильное питье, лучше всего щелочная минеральная вода, несладкие отвары шиповника, брусники, зеленый чай. При возникновения симптомов острого заболевания или недомогания — появлении признаков одышки, кашля, бессонницы необходимо обратиться к врачу, пояснили в ведомстве.

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