Роспотребнадзор посоветовал носить маски из-за запаха гари

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что ветер продолжит нести запах гари в Москву из Рязанской области в ближайшие 36−48 часов.
«В связи с сохраняющейся возможностью задымления населенных пунктов Роспотребнадзор рекомендует проведение мер профилактики, направленные на исключение рисков отравлений продуктами горения, предусматривающие: временное ограничение пребывания детей на игровых площадках, а также ограничение времени прогулки в детских дошкольных учреждениях», — говорится в сообщении.
В помещениях нужно проводить регулярную влажную уборку, подчеркнули в пресс-службе.
Гражданам рекомендуется обильное питье, лучше всего щелочная минеральная вода, несладкие отвары шиповника, брусники, зеленый чай. При возникновения симптомов острого заболевания или недомогания — появлении признаков одышки, кашля, бессонницы необходимо обратиться к врачу, пояснили в ведомстве.