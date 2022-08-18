Фотоловушки Чернобыльского заповедника сняли нескольких животных На одном из снимков можно увидеть лошадей Пржевальского.
Фоторепортажи
11Взрывы в районе Новофедоровки в Крыму
10Неприятные осадки: сильнейшие за 80 лет ливни обрушились на Сеул
Спецоперация на Украине
13:19 (мск), источник: © РИА Новости

Минздрав обновил рекомендации по лечению COVID-19

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Минздрав России добавил два новых препарата в рекомендации по лечению коронавирусной инфекции — «Ингавирин» и нирматрелвир+ритонавир (известный под торговыми наименованиями «Миробивир» и «Скайвира»), соответствующий документ опубликован на сайте министерства здравоохранения России.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
Новости по темеПолная статистика
Источник: AP 2022

В четверг Минздрав опубликовал обновленную версию методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции.

«Список возможных к назначению лекарственных средств для лечения COVID-19 у взрослых: Фавипиравир, Молнупиравир, Нирматрелвир+ритонавир, Ремдесивир, Синтетическая малая интерферирующая рибонуклеиновая кислота (миРНК), Иммуноглобулин человека против COVID-19, ИФН-α, Умифеновир, Имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты, Касиривимаб +имдевимаб», — говорится в документе.

В предыдущей версии рекомендаций не содержалось информации о препаратах имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты, известного под торговым наименование «Ингавирин», и о препарате нирматрелвир+ритонавир, зарегистрированного в России под торговыми наименования «Миробивир» и «Скайвира».

В пресс-службе Минздрава России уточнили, что обновленный документ дополнен также информацией о новых вакцинных препаратах, которые доступны для вакцинации в стране, а также расширен и дополнен раздел о ведении особых групп пациентов — с сахарным диабетом и психическими расстройствами.

Новая версия методических рекомендаций направлена в регионы для использования в практической работе, пояснили в пресс-службе.

 В США напомнили Украине о невыученном уроке Курской битвы
В Китае рассказали, что сделает Россия, если НАТО нападет на Крым
Возрастное ограничение 18+
Коронавирус COVID-19
Минздрав обновил рекомендации по лечению COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 449 пациентов с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 3273 человека с COVID-19
В России впервые с 20 марта выявили более 30 тыс. заболевших ковидом за сутки
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
коронавирус