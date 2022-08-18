Минздрав обновил рекомендации по лечению COVID-19

В четверг Минздрав опубликовал обновленную версию методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции.
«Список возможных к назначению лекарственных средств для лечения COVID-19 у взрослых: Фавипиравир, Молнупиравир, Нирматрелвир+ритонавир, Ремдесивир, Синтетическая малая интерферирующая рибонуклеиновая кислота (миРНК), Иммуноглобулин человека против COVID-19, ИФН-α, Умифеновир, Имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты, Касиривимаб +имдевимаб», — говорится в документе.
В предыдущей версии рекомендаций не содержалось информации о препаратах имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты, известного под торговым наименование «Ингавирин», и о препарате нирматрелвир+ритонавир, зарегистрированного в России под торговыми наименования «Миробивир» и «Скайвира».
В пресс-службе Минздрава России уточнили, что обновленный документ дополнен также информацией о новых вакцинных препаратах, которые доступны для вакцинации в стране, а также расширен и дополнен раздел о ведении особых групп пациентов — с сахарным диабетом и психическими расстройствами.
Новая версия методических рекомендаций направлена в регионы для использования в практической работе, пояснили в пресс-службе.