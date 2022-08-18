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17:29 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые узнали, что мегалодон мог съесть пятиметровых рыб за три укуса

Добыча побольше, к примеру, восьмиметровая косатка, была бы поглощена за пять укусов.

Источник: Karen Carr/CC BY 3.0

Международная группа ученых из Великобритании, Южной Африки, Америки и Австралии, используя хорошо сохранившуюся окаменелость челюсти мегалодона, создали 3D-модель древней акулы. Исследователи установили, что при длине от носа до хвоста в 16 метров, мегалодон был больше автобуса и примерно в два-три раза длиннее современной большой белой акулы.

Также ученые выяснили, что мегалодон был в разы быстрее современных акул, весил примерно так же, как 10 слонов — 70 тонн, а пасть хищника раскрывалась почти на 2 метра в ширину. Благодаря этим преимуществам животное могло питаться другими сверххищниками.

Учитывая полученные данные, ученые заявили, что на поглощение добычи среднего размера (3−6 метров) мегалодону было достаточно сделать три укуса, для более крупной добычи (7−8 метров) — более пяти укусов, а объемы желудка предполагают, что восьмиметровая жертва могла быть проглочена целиком. Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

Недавно мы писали о том, что из-за борьбы за пропитание белые акулы способствовали вымиранию мегалодонов.

Олеся Маевская

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