17:30 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые обнаружили арктическую рыбу, в крови которой содержится «антифриз»
Особый белок помогает ей не замерзать во льдах при минусовых температурах.
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У берегов Восточной Гренландии, где была поймана молодая особь пестрой рыбы-улитки (Liparis gibbus), температура течения регулярно опускается ниже 0 градусов по Цельсию. Когда исследователи изучили РНК арктической обитательницы, выяснилось, что кровь этого вида наполнена белками-антифризами. Исследование опубликовано в журнале Evolutionary Bioinformatics.
«Подобно тому, как антифриз в автомобиле защищает воду в радиаторе от замерзания при низких температурах, некоторые животные развили удивительные механизмы, которые предотвращают их замерзание», — рассказал биолог Дэвид Ф. Грубер из Городского университета Нью-Йорка. По его словам, ученые знали о наличии антифризного протеина в организме рыбы, но они хотели выяснить, каков уровень его концентрации в крови и как он вырабатывается.
Считается, что вырабатываемый печенью белок не дает ледяным зернам расти или накапливаться внутри организма рыб, где они могут стать препятствием. Белки-антифризы, связывающиеся со льдом, обнаружены у многих других полярных и субполярных рыб, а также у некоторых рептилий, насекомых и растений.
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Олеся Маевская