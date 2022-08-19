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17:30 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые обнаружили арктическую рыбу, в крови которой содержится «антифриз»

Особый белок помогает ей не замерзать во льдах при минусовых температурах.

Источник: John A. Burns et al.

У берегов Восточной Гренландии, где была поймана молодая особь пестрой рыбы-улитки (Liparis gibbus), температура течения регулярно опускается ниже 0 градусов по Цельсию. Когда исследователи изучили РНК арктической обитательницы, выяснилось, что кровь этого вида наполнена белками-антифризами. Исследование опубликовано в журнале Evolutionary Bioinformatics.

«Подобно тому, как антифриз в автомобиле защищает воду в радиаторе от замерзания при низких температурах, некоторые животные развили удивительные механизмы, которые предотвращают их замерзание», — рассказал биолог Дэвид Ф. Грубер из Городского университета Нью-Йорка. По его словам, ученые знали о наличии антифризного протеина в организме рыбы, но они хотели выяснить, каков уровень его концентрации в крови и как он вырабатывается.

Считается, что вырабатываемый печенью белок не дает ледяным зернам расти или накапливаться внутри организма рыб, где они могут стать препятствием. Белки-антифризы, связывающиеся со льдом, обнаружены у многих других полярных и субполярных рыб, а также у некоторых рептилий, насекомых и растений.

Недавно мы писали о том, что ДНК пингвинов показало, что им не страшно глобальное потепление. Из-за медленного темпа развития эволюция, как и климатические колебания, почти не повлияли на геном и популяцию птиц.

Олеся Маевская

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