14:57 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Новой Зеландии тюлень пробрался в дом через дверцу для кошки
Никто, кроме домашнего питомца, не пострадал.
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Семья Росс, живущая в районе Маунт Мангануи в Новой Зеландии, обнаружила в своем доме дикое животное. Морской котик (представитель подсемейства ушастых тюленей) вошел в частный дом посреди ночи, напугал кошку Коко и уснул на диване. The Guardian сообщает, что нашли его только утром.
Джен Росс обнаружила незваного гостя в семь утра, вернувшись из спортзала. Увидев хозяйку, он сполз с дивана и направился по коридору в сторону дальней комнаты. Джен вызвала специалистов Департамента охраны природы, которые забрали животное.
После этого миссис Росс пыталась найти Коко, которая, как оказалось, так испугалась морского котика, что убежала ночевать к соседям. По возвращении ей понадобилось некоторое время, чтобы прийти в себя: целый день кошка не хотела спускаться на первый этаж.
Фил Росс, супруг Джен и морской биолог по образованию, расстроился, узнав о сложившейся ситуации. Он пояснил, что в это время года молодые тюлени часто оказываются на необычных участках береговой линии. «Шутка в том, что этот случай — единственная чрезвычайная ситуация в семье, когда действительно полезно иметь под рукой морского биолога», — с юмором заключил хозяин дома.
Ранее мы писали о том, что семья новоселов в США обнаружила в своем новом доме соседских коров. Укрывшиеся от бури животные обосновались в чужом жилище и превратили его в хлев.
Олеся Маевская