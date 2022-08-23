NASA опубликовало запись «жуткого» звучания черной дыры

Скопление галактик Персея представляет собой группу галактик шириной 11 млн световых лет, окутанных горячим газом. Из-за близости черной дыры к газовым облакам колебания звуковых волн представляются в виде газовой ряби.
«Неправильное представление о том, что в космосе нет звука, возникает потому, что большая часть пространства представляет собой вакуум, не позволяющий звуковым волнам распространяться. Но в скоплении галактик так много газа, что мы улавливаем настоящий звук космоса. На записи он усилен, чтобы можно было услышать черную дыру», — гласит пост NASA.
В 2003 году группа астрономов из рентгеновской обсерватории NASA «Чандра» собрала астрономические данные об этой ряби и преобразовала их в звуки. Однако человеческий слух не мог уловить эти звуки, тогда специалисты увеличили звуковые данные на 57 и 58 октав, чтобы люди могли услышать массивную черную дыру.
Пост NASA вызвал отклик общественности, и в комментариях к нему многие пользователи отметили, что звуки черной дыры показались им жуткими.