Ученые из США изучили связь физической активности и риска деменции

Биологи из Университета Южной Калифорнии и Университета Аризоны выявили зависимость физических нагрузок и вероятности развития деменции. Исследователи проанализировали данные более 146 тысяч жителей Великобритании старше 60 лет, собранные в британском Биобанке за 12 лет. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Малоподвижный образ жизни и низкий уровень физических нагрузок традиционно называют одной из основных причин развития деменции. Новая работа американских ученых показала, что сидячий образ жизни играет маловажную роль, главное — чем в это время занят человек. Если он подолгу смотрит телевизор, то даже систематические занятия спортом не могут сгладить разрушительные последствия для пожилого мозга.
В свою очередь высокая умственная активность даже при сидячем образе жизни способна снизить угрозу слабоумия. К «полезным» для мозга занятиям ученые отнесли чтение и работу за компьютером. Нагрузка на мозг может даже компенсировать просмотр телевизора.
Недавно мы писали о том, что туризм положительно влияет на работу мозга и помогает в лечении деменции.