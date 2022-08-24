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13:12 (мск), источник: © РИА Новости

Папа римский назвал гибель Дугиной примером безумия войны

ВАТИКАН, 24 авг — РИА Новости. Папа римский Франциск вновь призвал к прекращению боевых действий на Украине и упомянул гибель Дарьи Дугиной как пример безумия войны.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«Я вновь призываю молить Господа о мире для возлюбленного украинского народа, который шесть месяцев терпит ужас войны. Я надеюсь, что будут предприняты конкретные шаги по прекращению войны и предотвращению угрозы ядерной катастрофы в Запорожье. Я храню в сердце пленных, особенно тех, кто находится в сложных условиях, и прошу ответственные органы власти принять усилия для их освобождения», — сказал понтифик во время традиционной всеобщей аудиенции.

Он добавил, что думает о многочисленных погибших, беженцах, раненых и о российских и украинских детях, которые стали сиротами. По его словам, у сиротства нет национальности вне зависимости от того, кем были потерявшие родителей дети.

«Я думаю о жестокости, о столь многих невинных, которые платят за безумие: безумие всех сторон, потому что война — это безумие. И никто, кто ведет войну, не может сказать: “Нет, я не безумен”, — сказал папа Франциск.

По его словам, невинные платят за войну.

«Я думаю о бедной девушке, которая взлетела на воздух из-за бомбы под сиденьем автомобиля в Москве», — сказал понтифик.

Тех же, кто зарабатывает на войне и торговле оружием, он назвал преступниками.

Журналист и политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа. Автомобиль, за рулем которого она находилась, взорвался и сгорел на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья.

ФСБ установила, что преступление подготовили и совершили украинские спецслужбы, а исполнительницей была Наталья Вовк, которая 23 июля въехала в Россию вместе с 12-летней дочерью, снимала квартиру в доме, где проживала Дугина, следила за журналисткой и в результате совершила управляемый подрыв ее внедорожника. После этого Вовк с дочерью уехала в Эстонию.

По данным хакерской группировки RahDit, 43-летняя украинка до этого служила в нацбатальоне «Азов»*, ее девичья фамилия — Шабан.

*Запрещенная в России террористическая организация.

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