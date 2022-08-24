Папа римский назвал гибель Дугиной примером безумия войны

«Я вновь призываю молить Господа о мире для возлюбленного украинского народа, который шесть месяцев терпит ужас войны. Я надеюсь, что будут предприняты конкретные шаги по прекращению войны и предотвращению угрозы ядерной катастрофы в Запорожье. Я храню в сердце пленных, особенно тех, кто находится в сложных условиях, и прошу ответственные органы власти принять усилия для их освобождения», — сказал понтифик во время традиционной всеобщей аудиенции.
Он добавил, что думает о многочисленных погибших, беженцах, раненых и о российских и украинских детях, которые стали сиротами. По его словам, у сиротства нет национальности вне зависимости от того, кем были потерявшие родителей дети.
«Я думаю о жестокости, о столь многих невинных, которые платят за безумие: безумие всех сторон, потому что война — это безумие. И никто, кто ведет войну, не может сказать: “Нет, я не безумен”, — сказал папа Франциск.
По его словам, невинные платят за войну.
«Я думаю о бедной девушке, которая взлетела на воздух из-за бомбы под сиденьем автомобиля в Москве», — сказал понтифик.
Тех же, кто зарабатывает на войне и торговле оружием, он назвал преступниками.
Журналист и политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа. Автомобиль, за рулем которого она находилась, взорвался и сгорел на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья.
ФСБ установила, что преступление подготовили и совершили украинские спецслужбы, а исполнительницей была Наталья Вовк, которая 23 июля въехала в Россию вместе с 12-летней дочерью, снимала квартиру в доме, где проживала Дугина, следила за журналисткой и в результате совершила управляемый подрыв ее внедорожника. После этого Вовк с дочерью уехала в Эстонию.
По данным хакерской группировки RahDit, 43-летняя украинка до этого служила в нацбатальоне «Азов»*, ее девичья фамилия — Шабан.
*Запрещенная в России террористическая организация.