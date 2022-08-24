14:25 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые из Японии доказали, что собаки тоже плачут от счастья
Во время встречи с хозяином питомцев переполняет окситоцин, из-за чего увеличивается уровень слезной жидкости.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Ученые из Школы ветеринарной медицины Университета Адзабу, Медицинского университета Дзичи и Университета Кэйо, Япония, предположили, что люди не единственные, кто плачет по разным поводам. Они выдвинули теорию, что от переизбытка окситоцина («гормона счастья») питомец может не только вилять хвостом, подпрыгивать, кружиться, смотреть в глаза и облизывать лицо хозяина, но и плакать от радости.
Чтобы проверить эту гипотезу, исследователи провели два эксперимента. В ходе первого они измеряли объем слезной жидкости собак в первые пять минут после возвращения хозяина домой, при этом разлука длилась от пяти до семи часов. Анализ показал, что во время воссоединения объем жидкости значительно увеличился.
Во втором эксперименте, который проходил вне привычной для животных среде (центрах дневного ухода), объемы секрета сравнивали до и после встречи как с владельцами, так и просто знакомыми людьми. Спустя пять часов порознь собаки выделяли больше слезной жидкости именно во время воссоединения с хозяином, причем показатель был значительно выше исходного уровня.
«Следовательно, повышение уровня окситоцина, связанное с положительным и отрицательным эмоциональным возбуждением, может способствовать секреции слез, действуя как на центральные, так и на периферические органы», — объяснили исследователи. Также они отметили, что им предстоит уточнить, какие конкретно рецепторы были затронуты во втором эксперименте: окситоцин действует и на рецепторы вазопрессина — пептидный гормон гипоталамуса многих млекопитающих. Результаты исследования опубликованы в журнале Current Biology.
Недавно мы писали, как ученые из США доказали, что холодный климат вреден для собак: он провоцирует появление к них диабета.
Олеся Маевская