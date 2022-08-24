Штаб-квартира НАТО в Брюсселе занялась производством мёда

«С апреля 2020 года штаб-квартира НАТО стала домом для нескольких ульев в рамках более широкой инициативы по озеленению. Начав с двух ульев, теперь их число удвоилось до четырёх благодаря успешному производству мёда», — говорится в заявлении.
Так, каждый улей производит от 80 до 100 килограммов мёда за сезон. Причём большая часть продукта остаётся пчёлам для поддержания жизнедеятельности. Ежегодно пчеловоды НАТО собирают с каждого улья в среднем 25 килограммов мёда. Основная часть сладкого продукта была продана на благотворительном базаре альянса в пользу отдельных местных и международных проектов.
«Установка ульев была частью более широкого проекта по озеленению штаб-квартиры НАТО. В апреле 2022 года был засеян луг с полевыми цветами, состоящий из смеси местных растений и цветов, включая маки и цветки кукурузы, для поощрения бабочек и птиц», — добавили в альянсе.