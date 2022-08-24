17:21 (мск), источник: Новости Mail.ru
В зоопарке Сан-Диего родился белый носорог
Юный самец здоров и прекрасно себя чувствует.
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6 августа в сафари-парке Сан-Диего у носорогов Ливии и Дж. Грегори родился малыш. Руководство зоопарка сообщает, что новорожденный «здоров, уверен в себе и полон энергии», а новоиспеченная мама «очень внимательна к своему потомству».
Центр спасения носорогов Никиты Кана — это часть заповедника, направленная на сохранение носорогов, в частности — подвида северного белого носорога, передает UPI. Из-за браконьерства их популяция значительно снизилась: ученые занесли их в список находящихся под угрозой исчезновения, и считается, что особи и вовсе вымерли в дикой природе.
Две последних оставшихся северных белых носорога-самки живут в заповеднике в Кении, но из-за отсутствия самцов своего вида они не могли размножаться. Такие учреждения, как Центр Никиты Кана, стараются вновь возродить их всеми доступными способами. Новорожденный малыш, зачатый естественным путем, один из удачных примеров восстановления популяции белых носорогов.
Недавно мы писали о том, что в парке аллигаторов во Флориде родился альбинос. Это уже третья особь с подобной мутацией, появившаяся в заповеднике.
Олеся Маевская