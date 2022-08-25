ВОЗ сообщила о снижении в мире заболеваемости и смертности от COVID-19

Во всех шести регионах мира наблюдается падение заболеваемостью COVID-19 в период с 15 по 21 августа. В частности, сильнее всего падение заметно в Африке — 25%, Европе — 20% и Америке — 18%.
Всего за неделю в мире было выявлено 5,3 млн новых случаев заражения коронавирусном. При этом во всем мире количество смертей уменьшилось, кроме Африки — там зафиксирован рост на 183%. В Тихоокеанском регионе — на 8%.
Наибольшее снижение уровня смертности от COVID-19 наблюдается в Европе — 30%. Всего в мире за неделю было зафиксировано 14 000 летальных исходов, связанных с COVID-19.
Заболеваемость в России продолжает расти. За последние сутки в стране выявлено 43 919 новых случаев заражения коронавирусом против 40 231 накануне. По данным на 25 августа, 3936 человек были госпитализированы, выздоровели 21 887 заболевших, умер 71. Всего с начала пандемии выявили 19,26 млн случаев заражения, 383 829 человек умерли.
Роспотребнадзор РФ полностью отменил антиковидные ограничения 1 июля в связи со снижением показателя заболеваемости, но 16 августа ведомство рекомендовало вернуть масочный режим в тех регионах, где недельный показатель заболеваемости COVID-19 превышает 50 случаев на 100 000 человек. В Бурятии, Туве установили обязательный масочный режим, а в нескольких субъектах РФ, в числе которых Нижегородская и Новосибирская области, режим носит рекомендательный характер.