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14:18 (мск), источник: Ведомости

ВОЗ сообщила о снижении в мире заболеваемости и смертности от COVID-19

За неделю заболеваемость от коронавируса в мире упала на 9%, а смертность снизилась на 15%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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Источник: AP 2022

Во всех шести регионах мира наблюдается падение заболеваемостью COVID-19 в период с 15 по 21 августа. В частности, сильнее всего падение заметно в Африке — 25%, Европе — 20% и Америке — 18%.

В некоторых странах фиксируется меньше заражений коронавирусом из-за изменения в стратегиях тестирования: меньше тестов — меньше отмеченных заболеваний, сказали в ВОЗ.

Всего за неделю в мире было выявлено 5,3 млн новых случаев заражения коронавирусном. При этом во всем мире количество смертей уменьшилось, кроме Африки — там зафиксирован рост на 183%. В Тихоокеанском регионе — на 8%.

Наибольшее снижение уровня смертности от COVID-19 наблюдается в Европе — 30%. Всего в мире за неделю было зафиксировано 14 000 летальных исходов, связанных с COVID-19.

Заболеваемость в России продолжает расти. За последние сутки в стране выявлено 43 919 новых случаев заражения коронавирусом против 40 231 накануне. По данным на 25 августа, 3936 человек были госпитализированы, выздоровели 21 887 заболевших, умер 71. Всего с начала пандемии выявили 19,26 млн случаев заражения, 383 829 человек умерли.

Роспотребнадзор РФ полностью отменил антиковидные ограничения 1 июля в связи со снижением показателя заболеваемости, но 16 августа ведомство рекомендовало вернуть масочный режим в тех регионах, где недельный показатель заболеваемости COVID-19 превышает 50 случаев на 100 000 человек. В Бурятии, Туве установили обязательный масочный режим, а в нескольких субъектах РФ, в числе которых Нижегородская и Новосибирская области, режим носит рекомендательный характер.

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