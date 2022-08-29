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17:48 (мск), источник: Новости Mail.ru

Археологи в Румынии обнаружили тайник с золотыми кольцами

Украшения были созданы в эпоху медного века.

Источник: Ţării Crişurilor Museum

Сотрудники музея Цэри Кришурилор в Румынии обнаружили доисторическую гробницу, в которой находилось 6500-летнее тело женщины, украшенное драгоценностями. Всего археологами было найдено 169 золотых колец для вплетения в волосы, 800 костяных бусин и спиральный медный браслет.

Раскопки группы проводились с марта по июнь этого года, сообщает Business Insider. Исходя из украшений, скелета и состояния зубов, ученые сделали вывод, что представительница медного века при жизни была обеспеченной дамой.

Ее останки были отправлены в лаборатории румынского города Тыргу-Муреш и в Нидерланды для анализа ДНК.

«Мы хотим выяснить, к какой культуре принадлежала женщина, а также были ли кольца сделаны из золота с Трансильванского архипелага», — прокомментировал находку директор музея Габриэль Мойса.

Недавно мы писали о том, что в Анголе нашли крупнейший за 300 лет розовый алмаз.

Олеся Маевская

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