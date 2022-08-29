17:48 (мск), источник: Новости Mail.ru
Археологи в Румынии обнаружили тайник с золотыми кольцами
Украшения были созданы в эпоху медного века.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Сотрудники музея Цэри Кришурилор в Румынии обнаружили доисторическую гробницу, в которой находилось 6500-летнее тело женщины, украшенное драгоценностями. Всего археологами было найдено 169 золотых колец для вплетения в волосы, 800 костяных бусин и спиральный медный браслет.
Раскопки группы проводились с марта по июнь этого года, сообщает Business Insider. Исходя из украшений, скелета и состояния зубов, ученые сделали вывод, что представительница медного века при жизни была обеспеченной дамой.
Ее останки были отправлены в лаборатории румынского города Тыргу-Муреш и в Нидерланды для анализа ДНК.
«Мы хотим выяснить, к какой культуре принадлежала женщина, а также были ли кольца сделаны из золота с Трансильванского архипелага», — прокомментировал находку директор музея Габриэль Мойса.
Недавно мы писали о том, что в Анголе нашли крупнейший за 300 лет розовый алмаз.
Олеся Маевская