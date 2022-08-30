14:51 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исследование: от учащенного сердцебиения меняется ощущение времени
Чем активнее работает орган, тем быстрее бежит время.
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Сотрудники Ливерпульского университета им. Джона Мурса в Англии обнаружили, что повышенная активность симпатической нервной системы (СНС) или увеличение частоты сердечных сокращений оказывает «небольшое, но значительное» влияние на ощущение времени. Исследователи попросили 67 человек выполнить обычную дневную деятельность, надев датчики сердцебиения и изменения электропроводности кожи — на нее влияет активность потовых желез.
Участников попросили ежечасно сообщать, насколько быстро или медленно, по их ощущениям, прошли последние 60 минут по сравнению с обычным временем. Когда симпатическая нервная система была активнее, добровольцам казалось, что время бежит на 10% быстрее, пишет Daily Mail со ссылкой на научный журнал Nature: Scientific Reports.
«Исследования в целом показывают, что скука, социальная изоляция и стресс связаны с замедлением течения времени, а социальное удовлетворение и низкий уровень стресса — с более быстрым», — заявили ученые.
Недавно мы писали о том, что ученые выявили способность рыбки данио регенерировать свое поврежденное сердце. В будущем исследователи надеются помочь людям, пережившим сердечный приступ.
Олеся Маевская